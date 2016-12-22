05:30 22.12.2016 | Общество | Новости
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В Сахара впервые за 37 лет выпал снег - ФОТО

В самой жаркой на земле пустыне - Сахаре, впервые за 37 лет выпал снег.

В Сахара впервые за 37 лет выпал снег - ФОТО

Необычное явление произошло в понедельник, 19 декабря. Как пишет газета The Independent, фотограф-любитель Карим Бушетата разместил в социальной сети снимки такого необычного явления.

На снимках тонкий слой снега покрывает дюны. Все были шокированы, когда увидели снегопад в пустыне. Снег пролежал в течение дня, а затем начал таять, - пояснил фотограф.

Напомним, последний раз снег около города Айн-Сефра выпадал в 1979 году. Непогода тогда нарушила движение транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в январе нынешнего года в результате аномальных холодов, которые обрушились на Восточную Азию, в регионе погибли десятки людей. Сильное похолодание и непогода обрушилась на Тайвань, Южную Корею, Гонконг, Японию, Вьетнам и южные районы Китая.

На Тайване, в частности, погибли более 80 человек, большинство из которых были пожилыми людьми. Накануне температура воздуха в Тайбэе впервые за 44 года упала до 4 градусов тепла.


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