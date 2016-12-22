22:15 22.12.2016 | Общество | Новости
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В Москве прямо на улице умер внук Сталина

В четверг, 22 декабря, в Москве прямо на улице умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

В Москве прямо на улице умер внук Сталина

Он был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Как сообщает российское агентство РИА-Новости, Джугашвили умер на 81 году жизни. Причина его смерти пока неизвестна.

Известно только, что Джугашвили стало плохо на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Он упал, ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда. Он также снимался в ряде фильмов о Сталине.

Джугашвили - советский военный учёный - инженер и историк, российский и грузинский общественный и политический деятель. Кандидат военных наук, кандидат исторических наук, профессор, полковник в отставке (с 1991).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве, на 82 году жизни скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Он умер в среду вечером, 21 декабря, в больнице имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря.


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