В Москве прямо на улице умер внук Сталина

Он был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Как сообщает российское агентство РИА-Новости, Джугашвили умер на 81 году жизни. Причина его смерти пока неизвестна.

Известно только, что Джугашвили стало плохо на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Он упал, ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда. Он также снимался в ряде фильмов о Сталине.

Джугашвили - советский военный учёный - инженер и историк, российский и грузинский общественный и политический деятель. Кандидат военных наук, кандидат исторических наук, профессор, полковник в отставке (с 1991).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве, на 82 году жизни скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Он умер в среду вечером, 21 декабря, в больнице имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря.