В Колумбии около 4 тыс. заключенных во время войны партизан ждут амнистии

Об этом передает Associated Press.

Как отмечается, в Колумбии около 4 тысяч осужденных партизан ждут принятия законопроекта об амнистии, который позволил бы им выйти после длительного тюремного заключения.

"Амнистия является первой законодательной инициативой, чтобы выйти из соглашения между Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC), и правительством, которое было ратифицировано в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Отметим также, война, которая продолжалась 54 года, унесла более 220 тысяч жизней и заставила покинуть свои дома почти 6 млн. человек .

Кроме того, законопроект рассматривают два комитета Конгресса на этой неделе и, как ожидается, он будет принят в начале января.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее в Колумбии разбился пассажирский самолет.