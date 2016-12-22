В четверг в Украине холодно, местами снежно

Небольшой снег синоптики обещают лиши на севере Левобережья. На дорогах местами гололедица. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер западный, на юге - северо-восточный, 3-10 метра на секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем температура воздуха удержится в пределах нуля.

На западе Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью снизится до 3-10 градусов. Днем столбики термостатов будут колебаться от минус 2 до плюс 6 градусов.

На севере в четверг без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 4-9 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градуса.

В центре без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 1-8 градусов со знаком минус. Дня будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 6-11 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На юге Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-9 градусов со знаком плюс. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.