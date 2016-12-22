11:58 22.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Берлине открыли ярмарку, где произошел теракт

Полиция Берлина сняла оцепление с площади, на которой произошел теракт.

В Берлине открыли ярмарку, где произошел теракт

Следственные действия на месте преступления закончены, правоохранители передали Брайтшайдплац обратно жителям Берлина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter полиции столицы Германии.

Согласно сообщению, в четверг утром, 22 декабря, официально ярмарка возобновит работу.

Напомним, 19 декабря тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. 12 человек находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Как сообщал УРА-Информ, террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Берлине. Главный подозреваемый - Анис Амри известен немецким властям как исламист, который представляет угрозу для безопасности.


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