09:11 22.12.2016 | Общество | Новости
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Трамп назначит главой Совета по торговле автора книги "Гибель из Китая"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп создаст при своей администрации Национальный совет по торговле. Возглавит ее ученый-экономист, автор книги "Гибель из Китая", профессор Питер Наварро.

Трамп назначит главой Совета по торговле автора книги

Об этом передает Financial Times.

"Я читал одну из книг Питера о проблемах Америки в торговле несколько лет назад, и был поражен четкостью его аргументов и тем, как тщательно он провел исследование", - сообщил Трамп.

По словам Трампа, Наварро сумел зафиксировать "ущерб, который принес американским рабочим глобализм, а также обозначил путь к восстановлению среднего класса".

Кроме того, Наварро входил в команду Трампа во время выборной кампании.

В свою очередь, вместе с 79-летним миллиардером Уилбером Россом, которого Трамп выдвинул кандидатом на пост министра торговли, он писал экономическую программу кандидата от республиканцев.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Он набрал 276 голосов. 


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