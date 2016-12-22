Среди погибших в Берлине может быть двое украинцев – Климкин

Сейчас в Германии ожидают результатов ДНК-анализа, после чего можно будет сказать точно. Однако сейчас, по предварительным данным, речь может идти о двух погибших гражданах Украины - мужчине и женщине.

Об этом в четверг утром, 22 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером 19 декабря.

Как сообщал УРА-Информ, полиция Берлина сняла оцепление с площади, на которой произошел теракт. Следственные действия на месте преступления закончены, правоохранители передали Брайтшайдплац обратно жителям Берлина.