18:13 22.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
100156404:mysnichenko

На Донбассе в 2016 году погибло 83 человека – ОБСЕ

В 2016 г. мониторинговая миссия зафиксировала на Донбассе 305-ть случаев ранения гражданских и еще 83 случая со смертельным исходом.

На Донбассе в 2016 году погибло 83 человека – ОБСЕ

Об этом сообщил в рамках брифинга первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам – с января 2016 г. по ноябрь этого года миссия ОБСЕ зафиксировала 83 случая гибели людей, а также 305 случаев ранения гражданского населения - добавил Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее первый замглавы мониторинговой миссии Хуг планировал посетить на Донбассе участки разведения сил – с 12-го декабря. Он планировал оценить ситуацию с безопасностью, а также призвать стороны способствовать нормализации ситуации в Украине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив