Мишель Обама пообещала поддержать Трампа в Белом доме

Об этом передает CNN. Слова, которые мы говорим - все мы, имеют значение.

Это является одной из причин, почему Барак и я так поддерживаем эту передачу власти. Потому что независимо от того, как мы чувствовали себя при этом, для народа важно, что мы поддерживаем главнокомандующего, - говорится в сообщении.

Обама также отмечает, что от успеха нового президента зависит успех всей страны.

"Мы уходим, но будем делать все возможное, чтобы убедиться, что новый президент успешен. Потому что, если ему удастся добиться успеха, мы все будем успешны", - подчеркнула она.

Кроме того, первая леди пообещала поддержку Меланье Трамп.

"На протяжении всех восьми лет, пока я была в Белом доме, команда Буш всегда помогала моей команде", - заявила Обама.

Также добавим, что Мишель Обама постарается перенять эту модель и сделает все для того, чтобы команда Трампа была успешной.

Как сообщал Ура Информ, ранее президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама с женой Мишель снялись в невероятно искренней и красивой фотосессии.