Как использовать чиновника в семейном конфликте

В течение буквально нескольких недель их всех, а также еще около десятка других экспертов, депутатов и чиновников втянули в достаточно некрасивую информационную кампанию против Радикальной партии, нардепа Сергея Рыбалки и принадлежащего его семье бизнеса – группы компаний S.Group. Источником фейков и манипуляций стал сайт агентства «УНН», а заказчиком, по всей видимости, бывший тесть Рыбалки, совладелец сети «АТБ» Геннадий Буткевич.

Почему Рыбалка?

Читатели, для которых лента информационного агентства «УНН» является одним из основных источников новостей, за последние несколько недель должны были резко ухудшить свое отношение к фракции Радикальной партии. А также узнать об активной деятельности в парламенте народного депутата от этой фракции Сергея Рыбалки, главы комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В период с 23 ноября и по 18 декабря журналисты «УНН» выпустили 26 новостей так или иначе связанных с деятельностью этого депутата (в среднем 1 новость в день).

Для сравнения, объективно намного более деятельному лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко агентство за этот же период посвятило всего 8 публикаций, половина из которых – опять же связаны с Сергеем Рыбалкой.

Лидеров БПП Игоря Грынива и Народного фронта Максима Бурбака агентство не упомянуло ни разу, «оппозиционера» Юрия Бойко и лидера «Самопомочи» Олега Березюка – вскользь по 1 разу, Юлию Тимошенко – всего 13 раз, это с учетом скандала с Надеждой Савченко и заявлений о связях лидера «Батькивщины» с Александром Онищенко.

Складывается впечатление, что больше Сергея Рыбалки журналистов «УНН» интересовали только эти самые Савченко и Онищенко. Что же послужило предметом столь пристального внимания?

В начале декабря в СМИ появилось интервью Рыбалки, в котором он среди прочего, рассказывал о своем семейном конфликте, который перешел в публичную плоскость. Если коротко, Рыбалка, экс-зять соучредителя сети «АТБ» олигарха Геннадия Буткевича, развелся с дочерью последнего и теперь лишен возможности участвовать в воспитании их совместного ребенка. Его бывшие родственники попросту не желают выполнять решения судов, говорит Рыбалка. Экс-жена Анна Рыбалка (Буткевич) в суде и в попечительском совете добивается лишения нардепа родительских прав, бездоказательно утверждая, что он наркоман. Очевидно, именно это и должна доказывать активная кампания, в том числе и в «УНН»: агентство уделило этой теме особое внимание и даже отрядило специального корреспондента в Раду «проверять» депутатов непонятными тестами, о чем затем сделало репортаж.

При этом сам Рыбалка стал соавтором вместе с коллегами по фракции законопроекта об обязательном прохождении такого теста всеми претендентами на ответственную государственную службу. Более того, он и сам прошел такие тесты и опубликовал их результаты. Попытки привязать депутата к наркотикам кажутся полным абсурдом, если заглянуть на страницу в Facebook Рыбалки, где он выкладывает видео и фото своих ежедневных занятий спортом.

Но «наркотиками» дело не ограничилось. Далее журналистов «УНН» интересовала якобы «бездеятельность» комитета под руководством Рыбалки, его голосования, взаимоотношения с организациями вкладчиков и заемщиков, работа бизнеса его семьи (классический фейк с якобы найденной в продуктах мышью, вброшенный через соцсети). Комментировать происходящее они просили ничего не подозревающих коллег Рыбалки в парламенте, журналистов и даже главу Госпродпотребслужбы, словами которых каждый раз сознательно перекручивали с целью очернить и депутата, и партию. Многие из тех, кого «УНН» втянул в эту очерняющую кампанию, уже заявили, что не говорили того, что им приписывают.

Кого использовали?

Если обращать внимание не на заголовки, а на смысл комментариев, которые журналисты взяли у спикеров, то в большинстве случаев можно сделать вывод, что разговор вообще шел на отвлеченные темы.

Например, главе Госпотребслужбы Владимиру Лапе отвели роль комментатора упомянутого уже выше фейка с «мышью в чипсах». На самом деле Владимир Иванович всего лишь рассказал о целях и задачах своего ведомства – проверять продукцию бизнеса на соответствие нормам санитарного законодательства. Но одной лишь фразы о том, что принадлежность политика к той или иной политической силе не будет влиять на результаты (очевидно ответ на провокационный вопрос), сделало уважаемого эксперта и чиновника инструментом в информвойне.

Среди народных депутатов журналисты «УНН» искусно использовали советника главы МВД Антона Геращенко. Он прокомментировал отказ Рыбалки сдавать экспресс-тест на наркотики прямо в кулуарах Верховной рады (учитывая все обстоятельства, это вполне могла быть подстава, о чем Геращенко, судя по контексту разговора, как раз и догадывался). Сам Геращенко сказал, что это личное дело каждого. Но агентство «УНН» подало это как новость, приписав советнику главы МВД цитату, что «Рыбалка избегает проверок на наркозависимость».

Бывшие народные депутаты Сергей Терехин и Юрий Кармазин, скорее всего, тоже вряд ли подозревали системный характер травли. В частности, Терехин якобы обвинил главу финкомитета в том, что это из-за него Нацбанк «вышел из-под контроля государства» и из-за него Нацбанк «бесконтрольно распоряжается валютным резервом». Странное заявление как для бывшего министра экономики, который должен – в теории – знать, для чего нужны резервы и в сколь немногих местах пересекаются полномочия главы финкомитета ВР и центробанка. Хотя вполне можно допустить, что в «УНН» попросту приписали ему эти слова.

Экс-нардеп Юрий Кармазин, никогда не считавшийся большим экспертом в вопросах экономики (при всем уважении к его юридическим талантам), огорошил журналиста «авторитетным» утверждением, что Рыбалка «ведет страну в пропасть», потому что не может решить проблему с валютными заемщиками. Но Кармазин-то точно должен знать, что представитель небольшой оппозиционной фракции при всем своем желании не может обеспечить успешное голосование за этот законопроект.

Особую роль в кампании по травле Рыбалки издание «УНН» уделило представителям экспертного сообщества. В это были вовлечены глава Союза экономистов Украины Андрей Новак, юрист Ростислав Кравец, политконсультант Анна Быкова, журналисты Андрей Блинов и Руслан Черный, а также представители двух полувиртуальных общественных организаций - заместитель руководителя ОО «Ассоциация защиты прав вкладчиков» Владимир Завалий и председатель «Ассоциации защиты прав вкладчиков банков» Богдан Цимейко.

Спектр предъявленных претензий к Сергею Рыбалке оказался достаточно широким. Например, экономист Андрей Новак «разглядел» в совершенно техническом решении комитета провести закрытое заседание комитета (на них рассматривались вопросы, содержащие банковскую тайну) едва ли не масонский заговор с целью скрыть реальное состояние экономики и лоббизм отдельных банковских учреждений. Завалий и Цимейко якобы обвинили нардепа в том, что Радикальная партия прошла в парламент едва ли не на плечах обманутых вкладчиков и теперь не реагирует на их потребности. При этом журналисты умалчивают, что Сергей Рыбалка стал помогать обманутым вкладчикам и валютным заемщикам только после того, как прошел в парламент и возглавил профильный комитет.

Нейтральные комментарии Руслана Черного и Андрея Блинова относительно рабочих моментов взаимодействия комитета и Нацбанка были вывернуты так, будто Рыбалка – это главная причина финансовых неудач государства.

К сожалению, сегодня такие кампании стали обыденностью для крупного бизнеса и СМИ. Но, пожалуй, впервые чиновники такого уровня, эксперты и народные депутаты были втемную использованы буквально в бытовой семейной ссоре, подбрасывая аргументы той из сторон, которая имеет огромные финансовые ресурсы и не гнушается способствовать деградации и потере доверия к медиа в целом.