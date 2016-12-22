Кадыров раскритиковал статью американского издания об убийстве посла РФ

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Американская газета New York Daily News опубликовала материал, в котором прямым текстом оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, героизирует убийцу", - написал Кадыров.

Как сообщается, в статье журналист сравнил Андрея Карлова с "послом Третьего рейха" и назвал его "наказанием Путина", чем вызвал волну возмущения в РФ.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что сегодня же планируется встреча с главным редактором издания.

"Сегодня мы отправляемся к главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую. Содержание которой направлено на оправдание убийцы, письмо с требованиями извинений", - написала она.

Также отмечается, что журналист издания NY Daily News Герш Кунцман в материале об убийстве российского посла заявил, что "не будет проливать слез по Карлову". Автор колонки "удивлен, что это убийство не произошло месяцы назад".

Как сообщал Ура Информ, вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" ( "Армия завоевания"), членами которой являются "Фронт ан-Нусра" ( "Аль-Каида в Сирии"), взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции.