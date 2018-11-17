16:37 17.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине стоит пересмотреть электоральную политику в отношении переселенцев с Донбасса, - Хармс

Депутат Европарламента Ребекка Хармс считает, что Украина обязана включить в избирательный процесс переселенцев с Донбасса. Об этом она заявила на брифинге во время общения с иностранными журналистами. 

Украине стоит пересмотреть электоральную политику в отношении переселенцев с Донбасса, - Хармс

По ее словам, украинский парламент должен полностью включить в избирательный процесс мигрантов, переселенцев и временно перемещенных лиц в избирательный процесс на президентских и парламентских выборах 2019 года, так как это требует Конституция.

"Это нужно, чтобы предоставить возможность всем украинцам проголосовать. Также мы рекомендуем применять гендерную квоту на парламентских выборах", - подытожила Хармс.

Напомним, что ЦИК предлагает, чтобы переселенцы с востока Украины могли голосовать без справки о необходимости изменения места жительства из-за невозможности проголосовать по своему избирательному участку, подконтрольному пророссийским боевикам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине анонсировали новые санкции против вдохновителей "выборов" в Л/ДНР и отечественных предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.


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