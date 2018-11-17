14:49 17.11.2018 | Политика | Новости
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Трамп опасается угрозы Майка Пенса на следующих президентских выборах в 2020 году

 Президент США Дональд Трамп намерен освободить от исполнения обязанностей вице-президента и своего советника Майка Пенса. Об этом передает New York Times.

Трамп опасается угрозы Майка Пенса на следующих президентских выборах в 2020 году

Согласно опубликованной информации, Трамп в стенах Белого дома постоянно спрашивает людей из своего окружения, считают ли они Пенса лояльным к нему лично. 

Сотрудники президентской администрации считают, что Пенс, возможно, остается лояльным, однако исчерпал свою полезность в решении вопросов, связанных с внешней политикой. Его фигура является довольно невзрачной и не передает "дух американских интересов" иностранным партнерам и союзникам. 

В связи с этим Трамп рассматривает возможность назначения на аналогичную должность Ника Эйерса. Его кандидатуру также рассматривают в качестве возможной замены Джона Келли, являющегося руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул прессу, которая несмотря ни на что продолжает очернять его правительство. 


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