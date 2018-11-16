В Праге тысячи людей на митинге требовали отставки премьера Бабиша - ФОТО

На Вацлавской площади в центре Праги собрались тысячи людей, скандируя "Только отставка (Бабиша)!", "Нет (движению) АНО!". Слышались также многочисленные выкрики "Позор Бабишу!" и "Бабиша за решетку!".

Как сообщает местное издание Novinky, над толпой подняты транспаранты с надписями аналогичного содержания. Выступающие обвинили премьера в коррупции, организации похищения сына от первого брака из Чехии в Крым, а также в сотрудничестве со службами государственной безопасности социалистической Чехословакии.

В свою очередь перед митингующими выступила депутат чешского парламента от Гражданской демократической партии и бывший председатель нижней палаты высшего законодательного органа республики Мирослава Немцова. Она, в частности, заявила, что больше это терпеть нельзя. Мы не можем допустить, чтобы Бабиш, организовавший похищение собственного сына в Крым, находился в кресле премьера. При этом она связала деятельность Бабиша с президентом Чехии Милошем Земаном, на поддержку которого опирается премьер.

По данным организаторов митинга, инициативной группой граждан AUVA, на Вацлавской площади собрались около 20 тысяч граждан. Между тем, источники, близкие к республиканской полиции, сообщают о пять тысяч собравшихся.

Напомним, вчера сенат парламента Чешской Республики принял резолюцию с призывом к премьер-министру страны Андрею Бабишу уйти в отставку.

Сенат считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста".

Как сообщал УРА-Иформ, чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после того как стало известно о том, что сына премьера Андрея Бабиша в 2017 году против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.