08:15 16.11.2018 | Политика | Новости
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В КНДР провели новое испытание оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четверг вечером, 15 ноября, лично проинспектировал испытания недавно разработанного высокотехнологичного оружия.

В КНДР провели новое испытание оружия

Как сообщила корейская Центральная радиовещательная станция, Ким Чен Ын посетил испытательный полигон в Национальном институте обороны и проинспектировал испытание неуказанного нового тактического оружия.

Современное оружие, которое давно разрабатывалось под активным руководством нашей партии, предназначенное для того, чтобы полностью защитить нашу территорию и значительно улучшить боевую мощь нашей народной армии, - говорится в сообщении.

При этом в Центре заверили, что испытания были успешными.

Напомним, Северная и Южная Корея вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы.

Как сообщал УРА-Информ, второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. До этого северокорейская сторона отметила, что заинтересована в тесной работе с Белым домом.


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