В КНДР провели новое испытание оружия

Как сообщила корейская Центральная радиовещательная станция, Ким Чен Ын посетил испытательный полигон в Национальном институте обороны и проинспектировал испытание неуказанного нового тактического оружия.

Современное оружие, которое давно разрабатывалось под активным руководством нашей партии, предназначенное для того, чтобы полностью защитить нашу территорию и значительно улучшить боевую мощь нашей народной армии, - говорится в сообщении.

При этом в Центре заверили, что испытания были успешными.

Напомним, Северная и Южная Корея вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы.

Как сообщал УРА-Информ, второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. До этого северокорейская сторона отметила, что заинтересована в тесной работе с Белым домом.