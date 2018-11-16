В Израиле назначат досрочные выборы

О досрочных выборах в Кнессет объявят в воскресенье, 18 ноября. Такое решение было принято после встречи Нетаньяху с лидером партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннетом. Дату самих выборов, возможно, также назовут в воскресенье.

Стоит отметить, что в партии "Ликуд", которую возглавляет израильский премьер, отрицают данную информацию.

Политический кризис в Израиле стартовал после нескольких отставок министров. Одной из главных причин завершения их полномочий стало перемирие с Сектором Газа. Так, экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что прекращение огня с продолжающимися попытками прийти к урегулированию конфликта в Газе – это капитуляция перед террором.

Конфликт с Газой обострился в начале этой недели, когда с вечера 12 ноября в Израиле в результате атак палестинцев погиб один человек, свыше 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр по делам абсорбции Израиля Софа Ландвер уходит в отставку вслед за министром обороны. Чиновница подчеркнула, что она и ее коллега вошли в правительство как фракция, и оба его покидают.