15:18 16.11.2018 | Политика | Новости
100208145:test

В британском парламенте собрали голоса для отставки Мэй

Члены правительства Великобритании выставят на голосование предложение выразить Терезе Мэй вотум недоверия 20 ноября. Об этом сообщило издание Sky News.

В британском парламенте собрали голоса для отставки Мэй

Представители партии Тори, которую возглавляет британский премьер-министр Тереза Мэй, набрали необходимое количество голосов, чтобы инициировать ее отставку. Журналист Кристофер Хоуп заявил, что порог в 48 писем о недоверии будет преодолен в течение дня.

Так один из парламентариев Генри Смит написал в Twitter, что передал вотум недоверия действующему премьер-министру.

Консервативная партия Тори является правящей в британском парламенте. Согласно ее уставу, для запуска процедуры отстранения от власти, необходимо набрать письма о вотуме недоверия, отравленные минимум 15% парламентариев (48 представителей).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британские депутаты Консервативной партии собирают  подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй.  Как отмечается, десятки депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером.


Поделиться
Читайте также:
 
П’ята серія "Реальної Ферми" вже очікує на Ваші перегляди та лайки - ВІДЕО Облили зеленкой: неизвестные напали на председателя ВККС 70 городов Италии охвачены антиправительственными протестами студентов В Киеве на Дарнице провалилась часть моста - ФОТО
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив