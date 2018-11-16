В британском парламенте собрали голоса для отставки Мэй

Представители партии Тори, которую возглавляет британский премьер-министр Тереза Мэй, набрали необходимое количество голосов, чтобы инициировать ее отставку. Журналист Кристофер Хоуп заявил, что порог в 48 писем о недоверии будет преодолен в течение дня.

Так один из парламентариев Генри Смит написал в Twitter, что передал вотум недоверия действующему премьер-министру.

Консервативная партия Тори является правящей в британском парламенте. Согласно ее уставу, для запуска процедуры отстранения от власти, необходимо набрать письма о вотуме недоверия, отравленные минимум 15% парламентариев (48 представителей).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британские депутаты Консервативной партии собирают подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй. Как отмечается, десятки депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером.