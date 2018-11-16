20:57 16.11.2018 | Политика | Новости
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Тереза Мэй назначила нового куратора процесса Brexit

Премьер-министр Великобритании назначила нового министра по вопросам Brexit Стивена Барклая. Об этом передает ВВС. 

Тереза Мэй назначила нового куратора процесса Brexit

До сегодняшнего дня Барклая занимал пост министра здравоохранения, а в 2016 году показал себя как активный участник кампании за выход Великобритании из Евросоюза. 

Напомним, что до него эту должность занимал Доминик Рааб, британский министр, занимающийся вопросами Brexit подал в отставку. Он стал вторым министром, подавшим в отставку после согласования британским правительством условий Brexit. 15 ноября свой уход анонсировал министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй довольна техническим вариантом сделки с Евросоюзом о выходе Великобритании из состава ЕС. Таким образом, политик отвергла все опасения многих сторонников Brexit, заявляющих, что ЕС, вынуждая Великобританию держать границу с Ирландией открытой.


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