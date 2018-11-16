14:12 16.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С начала года совершено почти полсотни нападений на пограничников, - ГПСУ

С 1 января 2018 года в Государственной пограничной службе Украины зафиксировали 48 нападений на пограничников. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

С начала года совершено почти полсотни нападений на пограничников, - ГПСУ

В ведомство поступала информация о поджогах автомобилей служащих, угрозах и стрельбе в пограничников во время выполнения ими должностных обязанностей. По каждому из таких заявлений было возбуждено уголовное дело. 

Причиной обнародования цифр послужило нападение на сотрудника ГПСУ на границе с Румынией в пятницу, 16 ноября. В результате наезда, он впал в кому, арчи не дают никаких прогнозов по его состоянию. Отмечается, что мужчина получил множественные повреждения внутренних органов.

Напомним, в ходе операции по задержанию контрабандистов на границе с Румынией, украинские служащие задержали мужчину в гидрокостюме недалеко от р. Тиса. При себе у него не было документов, но зато обнаружилась большая партия денег, вероятно, полученных в результате сделки. Во время выяснения деталей происшествия, на пограничника совершил наезд водитель Audi с иностранной регистрацией. Автомобиль был задержан, но тот, кто сидел за рулем, скрылся.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", пограничник получил серьезные травмы и был срочно доставлен в реанимационное отделение больницы, где его прооперировали. Человеку, совершившему наезд на госслужащего грозит о девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненный срок.


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