РФ грозит перекрыть Азовское море для украинских судов

Со слов российского госслужащего, Украина вынуждает их принять резкие ответные меры. Он утверждает, что РФ «буквально в минуты» может перекрыть акваторию Азовского моря для украинских судов.

Чиновник не исключает подобного сценария, заявляя, что Украина самостоятельно разрывает соглашение по Азовскому морю, из-за чего страна и пострадает.

Клинцевич отметил, что арест 15 иностранных судов, заходящих в порты аннексированного Крыма – явный беспредел со стороны украинского правительства. Он убежден в "законности" пребывания плавательных средств в порту.

Напомним, как ообющал ранее "УРА-Информ",государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" решило продать арестованное российское судно "Норд". Оно было задержано у берегов оккупированного Крыма еще 30 марта. Известно, что стартовая цена судна 1 626 181 гривна.