10:16 16.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100208100:test

РФ грозит перекрыть Азовское море для украинских судов

В ответ на арест иностранных судов, прибывающих в порты оккупированного Крыма, российские власти угрожают полностью перекрыть Азовское море для Украины. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей страничке в Facebook.

РФ грозит перекрыть Азовское море для украинских судов

Со слов российского госслужащего, Украина вынуждает их принять резкие ответные меры. Он утверждает, что РФ «буквально в минуты» может перекрыть акваторию Азовского моря для украинских судов.
Чиновник не исключает подобного сценария, заявляя, что Украина самостоятельно разрывает соглашение по Азовскому морю, из-за чего страна и пострадает.

Клинцевич отметил, что арест 15 иностранных судов, заходящих в порты аннексированного Крыма – явный беспредел со стороны украинского правительства. Он убежден в "законности" пребывания плавательных средств в порту.

Напомним, как ообющал ранее "УРА-Информ",государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" решило продать арестованное российское судно "Норд". Оно было задержано у берегов оккупированного Крыма еще 30 марта. Известно, что стартовая цена  судна 1 626 181 гривна.


Поделиться
Читайте также:
 
Новые переговоры по Brexit с Британией исключены, - Меркель Актер "Дизель Шоу" впервые встал на ноги после аварии На юг Индии обрушился мощный циклон, уже погибли десять человек София Ротару потеряла сознание во время концерта
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив