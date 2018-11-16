13:10 16.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Премьер Японии поддержал украинские реформы

Президент Украины Петр Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором высоко оценены усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами. 

Премьер Японии поддержал украинские реформы

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

Согласно информации, японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной политики.

В письме также подчеркивается, что Украина и Япония имеют довольно близкие отношения, поэтому Япония также активно поддерживает усилия нашей страны на пути реформ.

Вместе с тем, премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Японии считает  выборы в ОРДЛО, которые российские оккупанты провели 11 ноября, незаконными и не намерено признавать их результаты.


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