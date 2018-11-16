Премьер Японии поддержал украинские реформы

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

Согласно информации, японский лидер выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной политики.

В письме также подчеркивается, что Украина и Япония имеют довольно близкие отношения, поэтому Япония также активно поддерживает усилия нашей страны на пути реформ.

Вместе с тем, премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Японии считает выборы в ОРДЛО, которые российские оккупанты провели 11 ноября, незаконными и не намерено признавать их результаты.