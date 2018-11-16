12:13 16.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Переговоры с "ЛДНР" невозможны, - Турчинов

Переговоры между Украиной и представителями террористических группировок "ДНР-ЛНР" никогда не состоятся. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

Переговоры с

По мнению государственного деятеля, единственный способ выполнить Минские соглашения состоит в том, чтобы Россия отказалась от территориальных претензий к Украине и прекратила военную агрессию по отношению к нашей стране, убрав военных РФ из Донбасса.

Турчинов добавил, что заявление Путина о необходимости переговоров между Украиной и представителями "квазиреспублик" - это навязчивая идея российского президента, которую ни украинское государство, ни весь цивилизованный мир не воспринимает всерьез.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине анонсировали новые санкции против вдохновителей "выборов"  "ЛДНР" и отечественных предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.


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