Переговоры с "ЛДНР" невозможны, - Турчинов

По мнению государственного деятеля, единственный способ выполнить Минские соглашения состоит в том, чтобы Россия отказалась от территориальных претензий к Украине и прекратила военную агрессию по отношению к нашей стране, убрав военных РФ из Донбасса.

Турчинов добавил, что заявление Путина о необходимости переговоров между Украиной и представителями "квазиреспублик" - это навязчивая идея российского президента, которую ни украинское государство, ни весь цивилизованный мир не воспринимает всерьез.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине анонсировали новые санкции против вдохновителей "выборов" "ЛДНР" и отечественных предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом.