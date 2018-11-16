10:57 16.11.2018 | Политика | Новости
100208104:test

НАТО готовит ответ на гибридную агрессию РФ, - Фриз

Парламентская ассамблея НАТО на 64-й ежегодной сессии планирует обновить ответы на гибридные атаки России. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в НАТО, нардеп Ирина Фриз.

НАТО готовит ответ на гибридную агрессию РФ, - Фриз

На пленарных заседание ПА НАТО планирует одобрить некоторые резолюции, в том числе и те, в которых речь идет о противодействии гибридным атакам Российской Федерации и о вопросах безопасности и сотрудничеств на крайнем севере.

Помимо этого, будут проводиться обсуждения антизападной программы РФ и сложность ее исполнения. В рамках этой программы Россия использует политическое вмешательство в жизни других государств и применяет к ним военную силу, организовывает целенаправленные убийства, агрессивный шпионаж, экспорт преступности и коррупцию. В механизмах воздействия Кремля на страны Запада также числятся информационные войны, кибератаки и экономическое давление.

Парламентская ассамблея также планирует уделить внимание тревожащему вопросу масштабов военного присутствия РФ в Арктике, модернизации Северного флота и повышенной активности воздушных и водных суден на границе с Альянсом.

Сессия заседаний ПА НАТО будет проходить в городе Галифакс в Канаде 17-18 ноября. От Украины участие в ней примут глава делегации Ирина Фриз, Оксана Юринец, Ольга Белькова (депутаты от "БПП") и первая замглавы ВР Ирина Геращенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент парламентской ассамблеи НАТО, Раса Юкневичене назвала "выборы", которые состоялись  на оккупированной территории Донбасса, частью гибридной войны Кремля. Такие действия РФ чиновница сравнила с методами КГБ и Советского Союза.


Поделиться
Читайте также:
 
На Закарпатье машина контрабандистов сбила пограничника: он в коме В Смиле 15 из 20 котельных уже подключены, - Зубко Из жизни ушел культовый американский кантри-исполнитель РФ грозит перекрыть Азовское море для украинских судов
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив