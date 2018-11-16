МИД России запустило флэшмоб о неонацизме в Украине

По мнению представителей российского МИД, с 2014 года в Украине неприкрытая ксенофобия и неонацизм стали неотъемлемой составляющей политической и общественной жизни страны. Они утверждают, что "неонацистские группировки" Правый сектор, Национальный корпус и партия "Свобода" без стеснений используют нацистскую атрибутику и символику, проводят марши колоннами по украинским городам, распространяя нацистские лозунги.

Кроме того, соседнее государство заявляет, что в годовщину создания УПА, известной своими зверствами в отношении мирного населения в годы Второй мировой войны, по всей стране проходят факельные шествия.

"Мир пытаются убедить, что нацистские приветствия, свастики и знаки СС на форме украинских военных не имеют отношения к символике Третьего рейха. Нам говорят, что фашистские лозунги из уст украинских боевиков – это обман слуха, а фотографии с шествий новоиспеченных чернорубашечников – обман зрения. Нас уверяют, что это всего лишь "новый украинский патриотизм", - говорится в сообщении.

Официальное представительство РФ на международном уровне призвало своих граждан публиковать свидетельства проявлений этих явлений в жизни украинского народа с хэштегом #ИхТамНет, чтобы помочь киевскому режиму "взглянуть правде в глаза".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ответ на арест иностранных судов, прибывающих в порты оккупированного Крыма, российские власти угрожают полностью перекрыть Азовское море для Украины.