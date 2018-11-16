Комитет Генассамблеи ООН принял новый проект резолюции по Крыму

Он, в частности, осуждает нарушения прав человека, совершаемых Россией в Крыму. Об в пятницу утром, 15 ноября, в своем Twitter сообщил президент Украины Петра Порошенко.

Он также подчеркнул, что Россия ожесточенно сопротивлялась, но Третий комитет ООН принял таки новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершаемые Россией, оккупирующей державой, в украинском Крыму.

Президент также сообщил, что в резолюции упоминаются случаи украинских политзаключенных Кремля.

Наша борьба за их свободу продолжается. Россия не сможет избежать международной ответственности за агрессию, оккупацию и нарушения прав человека, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, проект был разработан по поручению президента Украины Петра Порошенко, чтобы остановить спекуляции относительно статуса автономной республики. К соавторству специальной резолюции ООН по аннексированному Крыму присоединились 35 стран.

Среди них представители Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.