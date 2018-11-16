Главный раввин Украины назвал следователей НАБУ, которые следили за синагогой

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Асман отметил, что хотя видеонаблюдение, опубликованное в СМИ, неполные, с помощью израильских коллег фото и видеозаписи проверили.

"Используя метод распознавания лиц и образов новейшей системой "ANYVISION", было установлено, что представленные фото с вероятностью 99,97% соответствуют таким гражданам: Корбан Ярослав Игоревич ... и Данчишина Ирина Николаевна", - отметил он.

Согласно декларациям за 2017 год на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, обе эти человека работали в НАБУ. Также экспертиза установила IP-адреса, с которых атаковали системы безопасности и временно отключали видеонаблюдения в синагоге.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", представители НАБУ подчеркнули, что бюро не проводит следственные действия в отношении еврейской общины Киева.