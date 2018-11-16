14:50 16.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз призвал Россию и Украину обменяться заложниками

Представительство Евросоюза призвало украинское государство и Российскую Федерацию до конца 2018 года провести обмен заложниками. Об этом сообщает пресс-служба ЕС в ОБСЕ в Twitter.

Евросоюз призвал Россию и Украину обменяться заложниками

Отметим, что на заседании постоянного совета ОБСЕ стало известно, что в ЕС полностью поддерживают предложения об обмене пленниками, которые ранее советовали немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.

Также в Брюсселе напомнили о необходимости полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, в том числе Крыму.

Как отметили в ЕС, российское правительство в настоящее время нарушает Минские соглашения и подрывает усилия по урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической.


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