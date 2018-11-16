Евросоюз призвал Россию и Украину обменяться заложниками

Представительство Евросоюза призвало украинское государство и Российскую Федерацию до конца 2018 года провести обмен заложниками. Об этом сообщает пресс-служба ЕС в ОБСЕ в Twitter.
Отметим, что на заседании постоянного совета ОБСЕ стало известно, что в ЕС полностью поддерживают предложения об обмене пленниками, которые ранее советовали немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.
Также в Брюсселе напомнили о необходимости полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, в том числе Крыму.
Как отметили в ЕС, российское правительство в настоящее время нарушает Минские соглашения и подрывает усилия по урегулирования конфликта на Донбассе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве вооруженный мужична взял в заложники посетителей и персонал в магазине "Дикси" на улице Большой Академической.