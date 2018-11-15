16:34 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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За три месяца партии потратили на рекламу 200 млн гривен

Парламентские политические партии в течение трех месяцев совокупно потратили более 200 млн гривен. Большинство этих денег - а именно 73 миллиона - ушли на рекламу.

За три месяца партии потратили на рекламу 200 млн гривен

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

По данным КИУ, в I квартале все шесть партий потратили 85 млн гривен, во II квартале - 150 млн грн, а в III кв. - 201 млн грн. В частности, эти средства  тратились на рекламу, аренду помещения, налоги, материальные затраты.

Больше всего в третьем квартале потратила партия ВО "Батькивщина" - 80 млн грн. 

Отмечают, что на втором месте по затратам на рекламу "Самопомич". Партия потратила 38 млн грн, из которых 13 млн грн - на оплату услуг и материальные затраты и 10 млн грн - на пропагандистскую деятельность (из них 2 млн грн - реклама на телевидении).

В свою очередь БПП потратил 33 млн грн, из которых 20 млн грн - на местные ячейки. Несмотря на визуальную активность, в отчете не отражены средства на размещение наружной рекламы.

"Народный Фронт" потратил 22 млн гривен. Все деньги пошли на зарплату (8 млн грн), аренду (7 млн грн) и налоги (5 млн грн).

Радикальная партия потратила 12 млн грн, из которых большинство средств, 4,8 млн грн, составили расходы на пропагандистскую деятельность.

Меньше всех потратил "Оппозиционный блок" - 12 млн грн, из которых 9 млн грн партия перечислила местным ячейкам. Партия официально не тратила деньги на рекламу, хотя ее лидеры активно размещали внешнюю рекламу в южных и восточных областях.

Напомним, как сообзал ранее "УРА-Информ", накануне во всех регионах Украины потенциальные кандидаты в президенты начали предвыборную агитацию. Таким образом, претенденты грубо нарушили законодательство украинского государства. 


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