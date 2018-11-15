ВСК по делу Гандзюк проведет заседание 20 ноября

Согласно словам Березы, заседание состоится в 14:30.

В свою очередь секретарь комиссии Елена Сотник призвала нардепов более активно участвовать в работе ВСК. Также она отметила, что все члены ВСК подписали обязательства перед правоохранительными органами о неразглашении материалов расследования по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Надо быть внимательными к тому, что вы все подписали, ведь за это уголовная ответственность. Поэтому давайте поставим результаты работы ВСК выше, чем все остальное", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк будет проводить дальнейшие слушания показаний представителей правоохранительных органов в закрытом режиме. Первое выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк состоится в Херсоне 29-30 ноября 2018 года.