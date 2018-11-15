19:10 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВСК по делу Гандзюк проведет заседание 20 ноября

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк назначила следующие заседание на 20 ноября. Об этом рассказал председатель комиссии депутат Борислав Береза, 15 ноября.

ВСК по делу Гандзюк проведет заседание 20 ноября

Согласно словам Березы, заседание состоится в 14:30.

В свою очередь секретарь комиссии Елена Сотник призвала нардепов более активно участвовать в работе ВСК. Также она отметила, что все члены ВСК подписали обязательства перед правоохранительными органами о неразглашении материалов расследования по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Надо быть внимательными к тому, что вы все подписали, ведь за это уголовная ответственность. Поэтому давайте поставим результаты работы ВСК выше, чем все остальное", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк будет проводить дальнейшие слушания показаний представителей правоохранительных органов в закрытом режиме. Первое выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк состоится в Херсоне 29-30 ноября 2018 года. 


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