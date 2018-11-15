06:00 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В четверг ООН рассмотрит обновленную "крымскую" резолюцию

Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций в четверг, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

В четверг ООН рассмотрит обновленную

Об этом сообщило в Тwitter Постоянное представительство Украины при ООН. Согласно сообщению, резолюция будет касаться ситуации с правами человека в Крыму, в том числе в Севастополе.

Проект был разработан по поручению президента Украины Петра Порошенко, чтобы остановить спекуляции относительно статуса автономной республики. Проект документа поддерживают многие страны-члены ООН. Среди них представители Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ООН обеспокоены из-за роста российского военного присутствия в Азовском море. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил 30 октября постпред Нидерландов Карел Ван Остер.


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