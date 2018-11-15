В четверг ООН рассмотрит обновленную "крымскую" резолюцию

Об этом сообщило в Тwitter Постоянное представительство Украины при ООН. Согласно сообщению, резолюция будет касаться ситуации с правами человека в Крыму, в том числе в Севастополе.

Проект был разработан по поручению президента Украины Петра Порошенко, чтобы остановить спекуляции относительно статуса автономной республики. Проект документа поддерживают многие страны-члены ООН. Среди них представители Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ООН обеспокоены из-за роста российского военного присутствия в Азовском море. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил 30 октября постпред Нидерландов Карел Ван Остер.