Украина готовит мощный пакет санкций против "организаторов и наблюдателей выборов" в ОРДЛО

Так, во время визита в Киевский бронетанковый завод, секретарь СНБО отметил, что соответствующие меры готовят Кабинет министров, СБУ и Верховная Рада. Вместе с тем Турчинов заверил, что в скором времени появятся разноплановые предложения от ведомств для введения мощного пакета санкций.

В санкционном списке будут также представители отдельных европейских стран, которые "по провокационным соображениям делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент парламентской ассамблеи НАТО, Раса Юкневичене назвала "выборы", которые состоялись на оккупированной территории Донбасса, частью гибридной войны Кремля.