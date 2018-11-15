14:00 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100208014:labazovych

Украина готовит мощный пакет санкций против "организаторов и наблюдателей выборов" в ОРДЛО

В Украине анонсировали новые санкции против вдохновителей "выборов" в Л/ДНР и отечественных предприятий, которые сотрудничают с российским оборонным комплексом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

Украина готовит мощный пакет санкций против

Так, во время визита в Киевский бронетанковый завод, секретарь СНБО отметил, что соответствующие меры готовят Кабинет министров, СБУ и Верховная Рада. Вместе с тем Турчинов заверил, что в скором времени появятся разноплановые предложения от ведомств для введения мощного пакета санкций. 

В санкционном списке будут также представители отдельных европейских стран, которые "по провокационным соображениям делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент парламентской ассамблеи НАТО, Раса Юкневичене назвала "выборы", которые состоялись на оккупированной территории Донбасса, частью гибридной войны Кремля. 


Поделиться
Читайте также:
 
Госсекретарь Британии Шайлеш Вара подал в отставку из-за несогласия с проектом Brexit Более десяти человек погибли в ДТП из-за снегопада Автор "Игры престолов" продал права на экранизацию своей книги В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив