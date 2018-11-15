14:30 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЦИК заявил о многочисленных фактах незаконной агитации кандидатов в президенты

Накануне во всех регионах Украины потенциальные кандидаты в президенты начали предвыборную агитацию. Таким образом, претенденты грубо нарушили законодательство украинского государства.

ЦИК заявил о многочисленных фактах незаконной агитации кандидатов в президенты

Об этом заявили сегодня в Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно закону о выборах, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией. В свою очередь заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Стоит отметить, что кандидаты в президенты очень часто размещают внешнюю рекламу. В частности, будущие лидеры страны распространяют агитационную продукцию, проводят социальные и благотворительные мероприятия, популяризируют имиджевые материалы в СМИ, а также проводят встречи с избирателями.

В ЦИК считают, что соответствующие факты могут негативно повлиять на формирование оценки будущего избирательного процесса. Поэтому, такая досрочная агитация, может собственно привести к нарушению принципа равенства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на президентские выборы, которые пройдут в марте 2019 года из бюджета будет выделено 2,35 млрд гривен.


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