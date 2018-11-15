23:47 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сенат Чехии требует отставки премьра Бабиша

Сенат парламента Чешской Республики в четверг, 15 ноября, принял резолюцию с призывом к премьер-министру страны Андрею Бабишу уйти в отставку.

Сенат Чехии требует отставки премьра Бабиша

Сенат считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста". Как сообщает издание Novinky, резолюцию поддержали сенаторы из Социал-демократической партии. Вместе с тем сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.

Напомним, чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после того как стало известно о том, что сына премьера Андрея Бабиша в 2017 году против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.

Как сообщал УРА-Информ, чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым.


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