Россия вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала, - Цеголко

Вопрос власти в Украине будет решать не Кремль, а украинский народ. Такое мнение, в четверг, 15 ноября, на своей странице в Facebook высказал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко.

В частности, он отметил, что сегодняшние заявления Путина "являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Путин сегодня заявил, что Россия будет работать с любыми новыми властями Украины. Он также отметил, что "другого пути нет, и все равно придется договариваться".