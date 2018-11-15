Путин назвал "бессмысленной" встречу в Нормандском формате до выборов в Украине

Как считает лидер РФ, в данное время проводить переговоры в "нормандском формате" до предвыборной кампании в украинском государстве, более или менее бессмысленно.

Вместе с тем Путин считает, что в Украине не сделали ничего для выполнения Минских договоренностей. Речь идет о законопректе об особом статусе Донбасса, который был принят Верховной Радой.

В то же время президент России глубоко надеется на мирное урегулирование на востоке Украины.

"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения",- добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина не будет вести переговоры с "марионетками" Кремля на Донбассе. В этом фарсе есть большая опасность, поскольку это повторение сценария 2014 года, когда через псевдовыборы, организованные Москвой, были сорваны мирные переговоры в Минске.