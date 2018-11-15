16:20 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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При закупках для нужд МВД выявили мошенничество на 17 млн гривен

Победителей тендера на закупку оборудования для МВД обвиняют в мошенничестве на сумму 16,873 млн гривен. Об этом говорится в судебных материалах.

При закупках для нужд МВД выявили мошенничество на 17 млн гривен

Главное следственное управление Нацполиции расследует дело о мошенничестве при закупке пневмокаркасных надувных палаток, флисовых и камуфляжных костюмов для нужд МВД.

Сообщается, что закупщик не предоставил Министерству внутренних дел соответствующих документов из налоговой, которые бы подтвердили факт проведения этими предприятиями хозяйственной деятельности.

Победителями тендерана снабжение МВД нужными ресурсами, который проводился в ноябре 2014 - мае 2015, стали ООО Сильвер Строй, ООО Прайм - Торг Компани, ООО Астера Групп, ООО Оскар - Т. Именно против них и ведется расследование.

Сообщается, что все эти предприятия зарегистрированы на один юридический адрес и в КВЭД нет данных, подтверждающих причастность компаний к пошиву одежды или производству палаток.

Полицейские разрабатывают версию фиктивности предприятий, поэтому дело содержит признаки уголовного преступления. Судом назначена экспертиза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве сотрудники правоохранительных органов разоблачили группировку мошенников, которые под видом предоставления льготного кредитования жилья, присваивали крупные суммы денег граждан. Организатором группы мошенников оказалась женщина, находящаяся под следствием за мошенничество.


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