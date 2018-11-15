Порошенко велел в течении нескольких часов включить отопление в Смиле

В четверг, 15 ноября, на заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в Смиле из-за отсутствия теплоснабжения глава государства заявил, что если кто-то не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение лично. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность, - заявил президент, добавив, что в течении суток ответственные лица должны оформить все необходимые документы.

Он также подчеркнул, что если местные власти будут препятствовать реализации данного решения, то Верховная Рада может назначить досрочные выборы городского головы и горсовета.

Напомним, в Смиле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии закрыты учебные заведения. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Как сообщал УРА-Информ, в городе Смила Черкасской области в начале 2019 года должны состояться внеочередные выборы депутатов городского совета и городского головы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховной рады Украины. При этом документ зарегистрирован еще 8 ноября 2018, а для ознакомления его передали 13 ноября. Авторами постановления являются народные депутаты от "Самопомочи" Виктор Кривенко и Павел Кишкар. Политики предлагают в течение 60 дней организовать внеочередные выборы руководства города Смела в связи с бездействием городского головы Алексея Цибка по решению вопроса начала отопительного сезона.