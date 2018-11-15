10:32 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207998:Polishuk

Порошенко одобрил делегацию для участия в заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 15 ноября, подписал указ "О делегации Украины для участия в заседании украинско-американской Комиссии стратегического партнерства".

Порошенко одобрил делегацию для участия в заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства

Ее проведение запланировано на 16 ноября 2018г в Вашингтоне. Возглавит украинскую делегацию министр иностранных дел Павлом Климкиным.

Согласно обнародованному на сайте главы украинского государства указу №366/2018, в состав делегации также вошли заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и ряд представителей украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме дипломатов в делегацию включены заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, первый заместитель главы СБУ, руководитель Антитеррористического центра при спецслужбе Виталий Маликов.

Также в состав делегации включены замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко, замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко, замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей петухов и первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

В делегацию помимо этого включены председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, и председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Вместе с тем, согласно указу, Климкин может вносить изменения в состав делегации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко, во время своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США. По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

11 ноября президент Украины сообщил о договоренности провести заседание комиссии 16 ноября в Вашингтоне.


Поделиться
Читайте также:
 
Задолженность по зарплате в Украине составляет более 2,5 миллионов гривен Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа Актер "Дизель шоу" попал в аварию В Перу заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив