Порошенко одобрил делегацию для участия в заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства

Ее проведение запланировано на 16 ноября 2018г в Вашингтоне. Возглавит украинскую делегацию министр иностранных дел Павлом Климкиным.

Согласно обнародованному на сайте главы украинского государства указу №366/2018, в состав делегации также вошли заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и ряд представителей украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме дипломатов в делегацию включены заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, первый заместитель главы СБУ, руководитель Антитеррористического центра при спецслужбе Виталий Маликов.

Также в состав делегации включены замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко, замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко, замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей петухов и первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

В делегацию помимо этого включены председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, и председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Вместе с тем, согласно указу, Климкин может вносить изменения в состав делегации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко, во время своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США. По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

11 ноября президент Украины сообщил о договоренности провести заседание комиссии 16 ноября в Вашингтоне.