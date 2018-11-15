22:59 15.11.2018 | Политика | Новости
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Орбан заявил, что договоренности с нынешней властью Украины невозможно

Договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

Орбан заявил, что договоренности с нынешней властью Украины невозможно

Украина не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или Европейский союз. Такое заявление в четверг, 15 ноября, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом Орбан сказал, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением. Тогда мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться, - заявил он, добавив, что в Будапеште уже контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.

Вместе с тем он высказал надежду, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Путин также заявил, что договариваться будет только с новой властью Украины.


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