08:57 15.11.2018 | Политика | Новости
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НАТО назвало выбори в ОРДЛО частью гибридной войны РФ

Президент парламентской ассамблеи НАТО, Раса Юкневичене назвала  "выборы",  которые состоялись  на оккупированной территории Донбасса, частью гибридной войны Кремля.

НАТО назвало выбори в ОРДЛО частью гибридной войны РФ

Об этом сообщают международные СМИ.

По словам Юкневичене, Украина пока остается полигоном для кремлевской пропаганды и гибридной войны. Также действия РФ чиновница сравнила с методами КГБ и Советского Союза.

Также она отметила, что это однозначно фейковые выборы. Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти выборы.

"Чтобы они не говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкневичене.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 


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