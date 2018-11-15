НАТО назвало выбори в ОРДЛО частью гибридной войны РФ

Президент парламентской ассамблеи НАТО, Раса Юкневичене назвала "выборы", которые состоялись на оккупированной территории Донбасса, частью гибридной войны Кремля.
Об этом сообщают международные СМИ.
По словам Юкневичене, Украина пока остается полигоном для кремлевской пропаганды и гибридной войны. Также действия РФ чиновница сравнила с методами КГБ и Советского Союза.
Также она отметила, что это однозначно фейковые выборы. Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти выборы.
"Чтобы они не говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкневичене.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.