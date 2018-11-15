НАТО назвало выбори в ОРДЛО частью гибридной войны РФ

Об этом сообщают международные СМИ.

По словам Юкневичене, Украина пока остается полигоном для кремлевской пропаганды и гибридной войны. Также действия РФ чиновница сравнила с методами КГБ и Советского Союза.

Также она отметила, что это однозначно фейковые выборы. Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти выборы.

"Чтобы они не говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкневичене.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.