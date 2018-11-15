19:33 15.11.2018 | Политика | Новости
100208056:labazovych

Консерваторы Британии собираются выразить недоверие Мэй - ФОТО

Британские депутаты Консервативной партии собирают подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сообщает ВВС.

Консерваторы Британии собираются выразить недоверие Мэй - ФОТО

Как отмечается, десятки депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. По предварительной информации, для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем.

В настоящее время пока точное количество неизвестно. Вместе ожидается, что глава правительства Великобритании сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди. 

Кстати, голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам". 


Поделиться
Читайте также:
 
Глава "Нафтогаза" объяснил отказ компании от евробондов на 1 млрд долларов НБУ выпустил шестиугольные монеты - ФОТО Экспорт электроэнергии увеличился на 27% с начала года ВСК по делу Гандзюк проведет заседание 20 ноября
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив