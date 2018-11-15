Консерваторы Британии собираются выразить недоверие Мэй - ФОТО

Британские депутаты Консервативной партии собирают подписи за вотум недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, десятки депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. По предварительной информации, для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем.
В настоящее время пока точное количество неизвестно. Вместе ожидается, что глава правительства Великобритании сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди.
Кстати, голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам".