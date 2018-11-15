Консерваторы Британии собираются выразить недоверие Мэй - ФОТО

Как отмечается, десятки депутатов-консерваторов направили письмо в Комитет 1922, который регулирует отношения между партией и ее лидером. По предварительной информации, для голосования о вотуме недоверия необходимо минимум 48 писем.

В настоящее время пока точное количество неизвестно. Вместе ожидается, что глава правительства Великобритании сегодня вечером должна встретиться с главой комитета сэром Грэмом Брэди.

Кстати, голосование за недоверие депутаты могут провести внутри партии только один раз в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам".