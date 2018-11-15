08:26 15.11.2018 | Политика | Новости
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Климкин планирует встречу с госсекретарем США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин  встретится с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Встреча состоится в Вашингтоне в ходе визита Климкина в США.

Климкин планирует встречу с госсекретарем США

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Cогласно информации ведомства, Павел Климкин посетит США с рабочим визитом 14-16 ноября. Отмечается, что основной целью визита является присутствие Климкина на инаугурационном заседании нового формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которое пройдет 16 ноября. Мероприятие состоится под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств обеих стран.

В МИД также отметили, что в рамках визита Климкина в Вашингтон запланированы переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и переговоры с ведущими американскими законодателями. Вместе с тем, предусмотрено еще общение с представителями американского экспертного сообщества.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", обновленный проект резолюции по Крыму будет рассмотрен Третьим комитетом Генассамблеи ООН в четверг, 15 ноября.


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