Климкин планирует встречу с госсекретарем США

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Cогласно информации ведомства, Павел Климкин посетит США с рабочим визитом 14-16 ноября. Отмечается, что основной целью визита является присутствие Климкина на инаугурационном заседании нового формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которое пройдет 16 ноября. Мероприятие состоится под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств обеих стран.

В МИД также отметили, что в рамках визита Климкина в Вашингтон запланированы переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и переговоры с ведущими американскими законодателями. Вместе с тем, предусмотрено еще общение с представителями американского экспертного сообщества.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", обновленный проект резолюции по Крыму будет рассмотрен Третьим комитетом Генассамблеи ООН в четверг, 15 ноября.