Хакеры вновь атаковали сайт МинВОТ

В результате атаки сайт перестал работать. Неизвестные распространяют по ресурсу спам-контент, модифицируя странички.

В МинВОТ связывают инцидент с информацией о создании трехсторонней платформы для противодействия гибридным методам воздействия РФ, инициированные главой министерства Владимиром Чернышом. В ней принимают участие Украина, Грузия и Молдова.

Сообщается, что стороны установили для себя такие цели, как создание межгосударственной платформы, обмен опытом реинтеграционной политики стран, прижимающих участие в инициативе, обмен опытом в сфере соблюдения прав человека на неподконтрольных и оккупированные территориях Грузии, Молдовы и Украины и создание механизма оценки рисков и анализа ситуации на неподконтрольных и оккупированных территориях трех государств.

В ведомстве допускают, то за атакой стоят спецслужбы ОФ. В данный момент МинВОТ проводит мероприятия по сохранению данных сайта.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в начале ноября была совершена кибератака на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По заявлению пресс-службы МинВОТ, неизвестные получили доступ к панели управления сайта. В ходе атаки были модифицированы некоторые страницы сайта, которые отвечают за рассылку спам-контента.