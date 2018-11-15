15:38 15.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100208045:test

Хакеры вновь атаковали сайт МинВОТ

14 и 15 ноября произошли очередные атаки на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины. Об этом сообщила пресс-служба на официальной страничке ведомства в Facebook.

Хакеры вновь атаковали сайт МинВОТ

В результате атаки сайт перестал работать.  Неизвестные распространяют по ресурсу спам-контент, модифицируя странички.

В МинВОТ связывают инцидент с информацией о создании трехсторонней платформы для противодействия гибридным методам воздействия РФ, инициированные главой министерства Владимиром Чернышом. В ней принимают участие Украина, Грузия и Молдова.

Сообщается, что стороны установили для себя такие цели, как создание межгосударственной платформы, обмен опытом реинтеграционной политики стран, прижимающих участие в инициативе, обмен опытом в сфере соблюдения прав человека на неподконтрольных и оккупированные территориях Грузии, Молдовы и Украины и создание механизма оценки рисков и анализа ситуации на неподконтрольных и оккупированных территориях трех государств.

В ведомстве допускают, то за атакой стоят спецслужбы ОФ. В данный момент МинВОТ проводит мероприятия по сохранению данных сайта.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в начале ноября была совершена кибератака на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По заявлению пресс-службы МинВОТ, неизвестные получили доступ к панели управления сайта. В ходе атаки были модифицированы некоторые страницы сайта, которые отвечают за рассылку спам-контента.


Поделиться
Читайте также:
 
В Луцке похитили гранитные плиты с мемориала Вечной Славы В Луганской области обстреляли хутор с мирными жителями – ФОТО Facebook позволит пользователям удалять отправленные сообщения В Украине слабый прогресс борьбы с коррупцией, - МВФ
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив