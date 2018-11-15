02:00 15.11.2018 | Политика | Новости
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Иск CNN к Трампу безосновательный

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что иск телеканала CNN против президента Дональда Трампа из-за лишения аккредитации репортера Джима Акосты безоснователен.

Иск CNN к Трампу безосновательный

Об этом сообщил CNN.

Соответствующее заявление было подготовлено юристами по запросу Белого дома для ответа на иск телеканала.

В Минюсте считают, что Белый дом и, в частности, сам президент имеют право принимать решение, каких журналистов допускать на пресс-конференции.

"Президент и Белый дом одинаково обладают свободой действий для регулирования доступа журналистов к Белому дому", - говорится заявлении.

К слову, все началось с того, как 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", nелеканал CNN подал иск против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Иск также подан против нескольких представителей его администрации за лишение корреспондента телеканала Джима Акосты аккредитации в Белый дом. 


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