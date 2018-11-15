Фейковые новости очерняют работу Белого дома, - Трамп

Так, в своем посте Трамп написал, что в Белом доме прежде всего идет налаженная работа, которая принесла нашей стране очень хорошие результаты.

Вместе с тем глава государства также заявил, что весь мир завидует США.

"Однако каждый раз, когда я только задумываюсь о переменах, фейковые СМИ сходят с ума и пытаются выставить нас в таком плохом свете, каком только возможно. Очень нечестно!" – добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дональд Трамп вновь поругался с журналистами. При этом глава государства назвал корреспондента агентства CNN при Белом доме Джима Акосту "грубым и ужасным человеком".