18:35 15.11.2018 | Политика | Новости
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Фейковые новости очерняют работу Белого дома, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул прессу, которая несмотря ни на что продолжает очернять его правительство. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Фейковые новости очерняют работу Белого дома, - Трамп

Так, в своем посте Трамп написал, что в Белом доме прежде всего идет налаженная работа, которая принесла нашей стране очень хорошие результаты.

Вместе с тем глава государства также заявил, что весь мир завидует США.

"Однако каждый раз, когда я только задумываюсь о переменах, фейковые СМИ сходят с ума и пытаются выставить нас в таком плохом свете, каком только возможно. Очень нечестно!" – добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Дональд Трамп вновь поругался с журналистами. При этом глава государства назвал корреспондента агентства CNN при Белом доме Джима Акосту "грубым и ужасным человеком".


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