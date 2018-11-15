Фейковые новости очерняют работу Белого дома, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул прессу, которая несмотря ни на что продолжает очернять его правительство. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Так, в своем посте Трамп написал, что в Белом доме прежде всего идет налаженная работа, которая принесла нашей стране очень хорошие результаты.
Вместе с тем глава государства также заявил, что весь мир завидует США.
"Однако каждый раз, когда я только задумываюсь о переменах, фейковые СМИ сходят с ума и пытаются выставить нас в таком плохом свете, каком только возможно. Очень нечестно!" – добавил президент.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Дональд Трамп вновь поругался с журналистами. При этом глава государства назвал корреспондента агентства CNN при Белом доме Джима Акосту "грубым и ужасным человеком".