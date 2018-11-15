Еврокомиссия опубликовала текст документа по Brexit

Текст размещен на сайте Еврокомиссии под названием: "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике, согласованный на уровне переговорщиков 14 ноября 2018 года".

Как сказано в документе, финальный проект соглашения позволит Лондону продлить переходный период, если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года.

Вместе с тем, до тех пор пока будущий формат отношений между Великобританией и ЕС не будет окончательно определен, стороны будут продолжать находиться в единой таможенной территории, которая будет включать в себя и Северную Ирландию, которая входит в состав Великобритании и останется в таможенном союзе с ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок, подчеркивается в тексте. Одновременно Лондон и Брюссель договорились о взаимном доступе на рынки друг друга на основании принципа эквивалентности.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осталась довольна техническим вариантом сделки с Евросоюзом о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом она сообщила в парламенте, 14 ноября. Согласно словам Мэй, Британия вернет себе контроль за деньгами, законами и границами. Вместе с тем глава правительства рассказала, что Великобритания выходит из зоны свободной торговли и таможенного союза с ЕС.