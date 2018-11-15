07:45 15.11.2018 | Политика | Новости
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Еврокомиссия опубликовала текст документа по Brexit

Европейская комиссия среду, 14 ноября, опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС. Документ имеет 585 страниц.

Еврокомиссия опубликовала текст документа по Brexit

Текст размещен на сайте Еврокомиссии под названием: "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике, согласованный на уровне переговорщиков 14 ноября 2018 года".

Как сказано в документе, финальный проект соглашения позволит Лондону продлить переходный период, если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года.

Вместе с тем, до тех пор пока будущий формат отношений между Великобританией и ЕС не будет окончательно определен, стороны будут продолжать находиться в единой таможенной территории, которая будет включать в себя и Северную Ирландию, которая входит в состав Великобритании и останется в таможенном союзе с ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок, подчеркивается в тексте. Одновременно Лондон и Брюссель договорились о взаимном доступе на рынки друг друга на основании принципа эквивалентности.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осталась довольна техническим вариантом сделки с Евросоюзом о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом она сообщила в парламенте, 14 ноября. Согласно словам Мэй, Британия вернет себе контроль за деньгами, законами и границами. Вместе с тем глава правительства рассказала, что Великобритания выходит из зоны свободной торговли и таможенного союза с ЕС.


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