Еще один израильский министр подал в отставку

Софа Ландвер является членом партии "Наш дом Израиль", которую возглавляет экс-министр обороны страны Либерман, подавший в отставку в среду, 14 ноября.

Она подчеркнула, что она и ее коллега вошли в правительство как фракция, и оба его покидают.

Стоит отметить, что причиной отставок является договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинскими вооруженными силами, в состав которых входит террористическая группировка "ХАМАС".

Многие министры израильского государства поддержали такую инициативу из-за нежелания расширять военные кампании, однако нашлись и те, кто высказался против прекращения огня. Среди них оказались подавшие в отставку министры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку. Чиновник отметил, что прекращение огня с продолжающимися попытками прийти к урегулированию конфликта в Газе – это капитуляция перед террором. Также негативно он высказался и о передаче представителям "ХАМАСа" 15 млн долларов от Катара, произошедших на прошлой неделе, заявив, что эти деньги были выплачены семьям террористов, устраивавшим демонстрации на границе с Газой в мае 2018 года.