Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Причиной его ухода послужили острые разногласия между британскими министрами и политиками насчет условий выхода Великобритании из состава ЕС.

По словам чиновника, он не может с чистой совестью поддержать условия, предусмотренные сделкой между официальным Лондоном и Брюсселем. Он уверен, что режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии может разрушить целостность Соединенного Королевства.

Стоит отметить, что он не первый министр, подавший в отставку из-за проблем по Brexit. В июле свой пост покинул его предшественник Дэвид Дэвис, а перед Раабом про свой уход объявил госсекретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.

Предполагаемая дата выхода Великобритании из состава ЕС – 29 марта 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Великобритании в среду вечером, 14 ноября, поддержал проект соглашения по Brexit. Вместе с тем два министра заявили о возможной отставке, в связи с чем документ в итоге может не получить поддержки парламента. Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с министрами заявила, что документ отвечает интересам Британии и является лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.