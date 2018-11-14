13:32 14.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207923:Polishuk

В Украине создана Госслужба по делам ветеранов

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

В Украине создана Госслужба по делам ветеранов

Соответствующее решение было принято в среду, 14 ноября, на заседании правительства. Новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.

Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года. Фракция "Блок Петра Порошенко"  поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.


Поделиться
Читайте также:
 
Аналитики прогнозируют снижение курса до 27,8 гривен за доллар Кабмин одобрил проект бюджета-2019 Умерла известная украинская писательница Гройсман пригрозил увольнением мэрам в связи отсутствием тепла
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив