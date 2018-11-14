В Украине создана Госслужба по делам ветеранов

Соответствующее решение было принято в среду, 14 ноября, на заседании правительства. Новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.

Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года. Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.