В Украине нашли 5 млрд грн для Минобороны

Как отмечается, Министерство обороны Украины направит четыре миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. В свою очередь остальные средства пойдут на строительство военных объектов для безопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины.

"На повышение обороноспособности страны выделили дополнительных 5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.